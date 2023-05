Vijf miljard naar subsidie voor lieden die al zat hebben. Musk was goed in het voorspellen dat de politieke beslissers er zelf een wilden en dat gingen faciliteren met hun vrinden uit het bedrijfsleven.

Als ze hadden ingezet op jan modaal en kleine betaalbare auto's was het nu compleet anders op de weg, maar nee, we geven 4 soorten subsidie (alleen aan bedrijven) zodat jan modaal het nakijken heeft en het niet kan betalen.

De infra zetten we ook weg als gratis en we vergeten nog even de kantine regeling alwaar modaal moest gaan betalen voor de kroket, want oneerlijk!! illegale winst die kroket!1! beVOORoordeling ja!

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connec...

Een Mitsubishi was na 5 jaar afschrijven en de riedel toeslagen gereden voor 15k , alle beschikbare Mitsubishi zijn in een jaar geëxporteerd naar NL.

(hee, toeslagen is toch alleen voor armen, nee hoor, voor iedereen behalve modaal)

Want een auto van 2200 kilo die in 2 seconden naar 100 kan is echt goed voor het milieu, smerige linkse oplichters die stemden weer braaf mee hoor, altijd hetzelfde liedje met links; geen enkele controlerende en sturende werking naar de vvd maar alles inzetten op faciliteren van migratie en dat als uitruil inzetten.