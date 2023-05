Je kan de psyche van de man doorgronden door naar de staat van en de reinheid in zijn auto te kijken: Mark is niet zuinig op zijn auto want hij had deze strontvlekken al lang kunnen hebben en moeten verwijderen.

Ik parkeer mijn auto nooit naast een auto die onder de stront zit, en ook niet naast een auto die als een drol geparkeerd staat, de andere eigenaar laat zien dat men niet zuinig met spullen om kan gaan en ik trek daar mijn conclusie uit dat hij/zij/x ook niet zuinig met andermans spullen om zal gaan.

En nu in dit hoofdstuk zo ook Mark "de beste staatmans sinds Drees" Rutte, hij heeft schijt aan alles, Nederland is de volgescheten motorkap en die beschadigde lak zijn de Nederlanders.

Rutte is de automobilist die schijt heeft aan de lak, want dat heb je niet nodig om te rijden, Nederlanders heb je niet nodig om Nederland te slopen, en snel instapt voor het volgende project waar hij zijn stempel "uitverkoop" op kan drukken.

Onderweg ramt hij nog hier en daar een bumper van een andere auto, waarvan de eigenaar op datzelfde moment probeert om voorzichtig de vogelstront van de motorkap te deppen.

Hij steekt zijn middelvinger op, vraagt lachend of je het dan wel gemerkt hebt dat hij jouw auto geramd heeft, voor hij verder stuurt naar het volgende ongeluk.

Mark is ook zo'n narcist die in een lege parkeergarage zijn smerige auto altijd direct naast de enige andere auto moet zetten, en dan bij het uitstappen net even dat tikje met de portier geeft tegen de buurman.