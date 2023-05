Nog een ander punt, die nitwits denken dat als iets in het klein werkt, het in het groot ook zal werken.

Dus als voorbeeld, ik heb een heleboel zonnepanelen liggen zodat ik van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat stroom terug lever aan het net.

Dat net kan dat aan, OMDAT er niet zoveel hetzelfde doen.

En ja, door het terug regelen van centrales is dat ook nog goed voor het energie verbruik van Nederland.

Maar nu denkt Jetten dus dat als iedereen in Nederland datzelfde gaat doen, het hele energie probleem is opgelost.

Welnu, dat geeft een heel groot probleem, het net kan dat niet aan.

Echt, enige oplossing is nu even op gas blijven en kerncentrales bouwen.

Of hopen dat de grote Jetten een super oplossing weet te bedenken.

Voor Jetten even een hele korte samenvatting:

Zonnepanelen zijn leuk overdag, en moorden geen vogels uit.

Windmolens hebben het voordeel dat ze het ook 's nachts doen, maar als je er duizenden bij elkaar gaat zetten vangen ze elkaars wind af.

Beide hebben het nadeel dat ze gemaakt moeten worden en het niet constant doen, dus er is een backup nodig van :

Kerncentrales, maar hebben afval, en als een gek als putin langskomt heb je een probleem. Daarnaast is het de duivel voor klimaatgelovigen.

Gascentrales, maar die hebben Co2 uitstoot en hebben gas nodig waarvan er niet onbeperkt veel van is.

Kolencentrales idem.