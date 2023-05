Liefde is.... uw vriendin vanuit het verdachtenbankje ten huwelijk vragen tijdens een zitting over uw opgerolde drugsbusiness. Iedereen maakte zich in de rechtbank in Den Bosch op voor een saaie dag juridisch gelul en dan kleurt deze romanticus plots uit het niets de dag roze met zijn aanzoek. Hij had toch al zijn netste kleren aan en dit is de plek waar levenslange gevangenisstraffen worden uitgedeeld, dus waarom niet meteen doorpakken? Dat is romantiek waar niemand nee tegen zegt en dit was geen uitzondering. Wat een heerlijk Bonnie en Clyde-echtpaar zal dat worden. Hij zit in voorarrest op verdenking van grootschalige productie en handel in synthetische drugs en maakt dus serieuze kans om de beginjaren van hun huwelijk achter tralies door te brengen. Zij is bekend met zijn onderwereld, want haar vader is pillenbaas Peter 'Peerke' Schoofs die in 2003 al 12 jaar cel kreeg voor drugshandel, in 2010 een kogelregen op zijn thuisadres ontving, in 2019 nogmaals werd veroordeeld voor witwassen en morgen te horen krijgt of hij wederom 15 jaar (eis OM, red) de cel in moet voor drugsproductie, -handel en witwassen. Het blijft dus nog even spannend wie met haar naar het altaar loopt, al achten we de kans groot dat dit een kleine, ingetogen ceremonie wordt met meer bewakers dan gasten. Hoe dan ook, namens GeenStijl oprechte felicitaties voor dit stelletje onbegrensde tortelduifjes!