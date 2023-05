Persberichtje van Controle Alt Delete, een spin-off van KOZP & Co, gesteund door Amnesty en ongetwijfeld ook gesubsidieerd maar dat nemen we voetstoots aan zonder het verder uit te zoeken. Bouwden in 2017 een app om "etnisch profileren door de politie" te kunnen melden en dat leidde tot een whopping 10 meldingen. Dus ja, daar moet wel subsidie achter zitten want zo'n businessmodel bedruipt zichzelf niet. Enniewee, die laagwaterzoekers turven dus dode burgers die het leven lieten [citaat] onder verantwoordelijkheid van wetshandhavers [/citaat]. 2022 kende "het hoogste aantal fatale incidenten sinds de start van de monitoring in 2016", dus ZOU ER WAT AAN DE HAND ZIJN en IS ONZE PLIESIE MOORDLUSTIG?

Ten eerste: nee. Het is doorgaans vrij simpel: als je niet crimineel, verward, op de vlucht bent of anderszins buitenissig gedrag vertoont, heb je van weinig organisaties minder te vrezen dan de vaderlandse kit. Echt, de Belastingdienst verwoest meer levens in dit land. [Met hier een disclaimertje over debiel politiegeweld tijdens demonstraties tegen pandemische staatsrepressie, maar daar ging in ieder geval niemand bij dood]+[Een soort van moordpoging op een roomblanke boerenzoon wordt nog onderzocht, maar de betrokken agent is wel geschorst].

Ten tweede: nee. Er worden niet disproportioneel veel mensen door de Nederlandse politie gedood, laat staan "onder hun verantwoordelijkheid".

Ten derde: nee. je kan vergelijkingen maken met Amerika zo veel je wilt, maar hoe gretig Nederland ook is om Amerikaatje te spelen, Nederland is geen Amerika. In Nederlands politiegedrag of -optreden reflecteert op geen enkele manier de Amerikaanse norm - ongeacht hoe expliciet de ACAB-afdeling van Amnesty de Amerikaanse Raciale Connectie ook in hun berichtgeving opneemt.

Ten vierde: NEE, en de eigen "onderzoeken" en "duiding" van Controle Alt Delete tonen dat zelf aan. Kijk nou naar die voorbeelden, afkomstig van hun eigen site (pareltjes hieronder). Schietende wannabe-gangsters die zichzelf doodrijden. Een zelfmoordenaar die bij ziek toeval voor een politiewagen springt. Een wietboomer die zichzelf gesneden heeft. Domme lul die van drie hoog springt als de politie aanbelt, en sterft. Die Apple Store-idioot die er zelf echt een beetje om vroeg & die agent verdient een lintje.

Conclusie: Controle Alt Delete is het zoveelste speeltje van geborneerde mensen van kleur die overal racisme in zien, zeker weten dat overal racisme is, maar te dom, lui of bescheten zijn om het racisme aan te tonen omdat ze er op rekenen dat het onder elkaar zetten van willekeurige sterfgevallen waarbij *ergens* een logootje van de Nationale Politie in beeld had kunnen zijn, vanzelf tot bewijs van racisme leidt als de aantallen maar hoog genoeg zijn. Aanleiding, afloop en context zullen immers ook wel racisme van het blanke koloniale patriarchaat zijn, of zo.

Slechte vluchtpoging

Superzuur ongeluk, vooral

Wietkweker oogstte eigen leven

Hopelijk kwam die ander er beter vanaf

Dood door te hoge achterdeur

Gijzelnemer vakkundig uitgeschakeld

Dood door Drank

Eigen schuld

Eigen schuld, de bijrijder-editie

Vooral zuur voor de agenten

Ja nee maar ondertussen wel lekker suggesties wekken, zuigtrollen