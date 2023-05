U zit alleen op kantoor. "Headquarters." De baas is allang weg. Die heeft namelijk ""de kinderen"", Storm en Bikkel, want zijn Annemieke moet met haar vriendinnen weg. Zogenaamd een theedrinkweekend met de meiden, maar wat de baas niet weet is dat de merries achter de hengsten aan gaan in Düsseldorf. En ach, dat is ook wel een beetje eigen schuld dikke bult van uw baas, want hij houdt helemaal geen rekening meer met de gevoelens van Annemieke. Enfin, hij is dus weg, kan u lekker wielrennen kijken, de zevende etappe in de Giro d'Italia en meteen een van de mooiste, eindigend met een beuk van een klim op de Campo Imperatore. Het wordt Primoz Roglic vs. Remco Evenepoel, de schansspringer vs. de kroonprinses van België, die eergisteren twee keer op z'n plaat ging en vandaag misschien wel KWETSBAAR is. Lekker de corporate koelkast plunderen, televisie aan, voetjes op tafel, de boel de boel. Het is koers - LIVE op de Belg & Eurosport.