Neg...envoudig prima...ir hulpbehoevende jongeren maken het er niet gezelliger op in Enschede, dat al zoveel meegemaakt heeft. En daar kunnen we wel weer van alles van vinden, maar soms moet je de bal het werk laten doen, zoals ze dat zeggen bij wielrennen.

Een daderprofiel: "Al langer is de bushalte bij het gelijknamige wijkcentrum een bron van overlast en ergernis. Daar verzamelen jongeren in de leeftijd van 11 tot 16 jaar. De tegels bij het bankje zijn bezaaid met doppen van pistachenoten. Her en der liggen kleine plastic zakjes. (...) De overlast is bekend bij de instanties. Buurtbewoners zijn gestopt met melden. De namen van de jongeren kennen ze allemaal. (...) „Het gaat hier de hele dag af en aan op scooters. Het is altijd hetzelfde", zegt een buurtbewoner. Ze willen niet met hun namen in de krant, uit vrees om later het mikpunt te worden. „Ze rijden op het achterwiel over de busbaan heen en weer. Laatst was er ingebroken in de gymzaal en hadden ze de boel onder geplast en gepoept.”

Het betreffende incident: "De verstandelijk beperkte man fietste langs en kreeg het met de groep aan de stok. De directe aanleiding is onduidelijk. (...) Over en weer zouden klappen zijn gevallen. Vier politieauto’s kwamen op de melding af. Niemand is aangehouden. (...) De man zoekt zijn bril. Tijdens de vechtpartij en de korte achtervolging is hij die ergens rond het wijkcentrum kwijtgeraakt. (...) „Wat heb ik met die man te doen. Die is altijd de klos", zegt een vrouw uit de buurt. Ze vertelt dat de man al langer mikpunt is van getreiter en gescheld. Hij is verstandelijk beperkt en is ook de Nederlandse taal niet goed machtig. Volgens haar hebben de jongeren ook de pik op zijn vrouw en kinderen. „Ze maken hem helemaal gek. Ik vind het zo zielig.”

Nederland heeft een kattenkwaadprobleem.

Volstrekt ongerelateerd