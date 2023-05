Onze favoriete grootgruttersketen Ahold heeft in de eerste drie maanden 593 miljoen euro gemaakt en dat gunnen wij ze van harte. Ook gunnen wij Ahold een andere topman, want deze is stuk. Frans Muller zegt vandaag tegen NU.nl: "Het is niet zo dat de boodschappen duurder worden gemaakt door de supermarkten. Dat is het beeld dat de laatste tijd is ontstaan, maar dat klopt niet". Nee het komt door de kaboutertjes Frans. En door de elfjes en door de gnomen en door de Laven uit het Land van Laaf. Maar niet door de supermarkten. Wij snappen ook wel dat het de bedoeling is dat je winst maakt en als je daar menshatende marketingbagger voor nodig hebt dan zij dat maar zo, maar ga nou niet na een paar absolute topjaren die helemaal top waren de geslagen hond spelen als mensen dure boodschappen heel erg duur vinden. Het beeld is dat de boodschappen heel erg duur zijn, en dat beeld klopt.