Ach ja, het is de symbiose tussen de roddelpers en de BN'er. Ze kunnen elkaar niet luchten of zien maar hebben elkaar broodnodig, zijn tot elkaar veroordeeld. Die spanning maakt ook dat er nog een beetje authenticiteit in doorsijpelt. Wat er aan werkelijke emotie speelt is die welke opgeroepen wordt door het contact tussen beide partijen, tussen aan de ene kant al diegenen die in de publiciteit moeten blijven om te kunnen overleven en aan de andere kant diegenen die moeten bijven publiceren om overeind te blijven. Zelfde als met politici en journalisten, als je het mij vraagt. In ieder geval precies hetzelfde als 'Harry and Meghan' en de tabloids. Die Kardashians doen het beter wat dat betreft, die nemen alles in eigen hand, maken hun eigen nieuws.