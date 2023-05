Probleem is dat ondanks we een seculiere cultuur zijn inmiddels, we nog wel heel erg christelijk voorgeprogrammeerd zijn. Dus kernelementen als paradijs, apocalyps of erfzonde zullen ook in onze (post-) moderne narratieven steeds terugkomen. En alles wat niet aansluit bij die orthodoxie is ketterij, oftewel nepnieuws.

Nietzsche voorspelde het als volgt:

"Toen Boeddha dood was, vertoonde men nog eeuwenlang zijn schaduw in een grot, - een enorme huiveringwekkende schaduw. God is dood: maar zoals de menselijke aard nu eenmaal is, zullen er misschien nog millennia lang grotten bestaan waarin men zijn schaduw vertoont. - En wij - wij moeten ook nog zijn schaduw overwinnen!"