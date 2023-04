Landgenoten. De democratie moet worden gered, maar dat is ingewikkeld want te veel mensen denken verkeerd. Je kan niet zomaar burgers een vrije keus geven in welke keuzes ze maken, als ze continu de verkeerde afwegingen maken. Zo hebben we in de afgelopen minder dan twintig jaar drie keer meegemaakt dat kiezers in een referendum hun mening mochten geven, maar telkenmale werd massaal het verkeerde vakje ingekleurd. Ja, dan moet je het middel afnemen natuurlijk - we komen nooit vooruit als grote delen van het volk aan de handrem blijven hangen.

Zeker in de afgelopen tijd gaat het pas echt snel met die stagnatie. Moesten we als overlevers van Pim Fortuyn al tandenknarsend accepteren dat die blonde gek uit Venlo met zijn xenofobe retoriek diens plek in nam, werden we daarna ook nog eens allemaal getuige van de opkomst van Forum voor Democratie, een partij die de complottheorie niet schuwt en daarom de desinformatie nog minder. Het leidde er bijvoorbeeld toe, en we zagen het allemaal gebeuren, dat te veel misleide burgers de straat op gingen om tegen de noodzakelijke lockdownmaatregelen in het verweer te komen, en zich te verzetten tegen vaccinaties waarvoor we de wetenschap zo dankbaar mogen zijn dat die zo snel zijn ontwikkeld. Onze politiemacht kwam er danig mee onder druk.

Die demonstraties gebeurden terwijl we het vreselijke onrecht van Zwarte Piet net een beetje van ons afgeschud hadden. Sommige racisten verzinnen altijd wel weer een stokpaardje van Troje om zichzelf achter de poorten van de progressie te smokkelen en daar onmin, populisme en radicaal van de mediaan afwijkende ideeën te zaaien. Sommige mensen willen nou eenmaal niet stilzitten als ze geknipt, geschoren en in het heersende gareel gedrukt worden! Betere wetgeving zou hier de bron moeten kunnen opdrogen, en dergelijk verzet tegen de vooruitgang buiten de poorten moeten houden.

Maar dan moet er ook een stop op geluiden uit het achterland komen. De BoerBurgerbeweging, woordvoerder van de boerenstand en natuurlijk Big Agro, die het volk verleidt om de acute zorgen over het klimaat in te wisselen voor hun eigen kortetermijn-gerief, verstoren de globale goedertierenheid van de mondiale missie. Het land kampt met verstikkende gevolgen van de opwarming van de aarde en als Nederland enige kans wil maken om gidsland, leidend licht en koploper in de wereldwijde klimaataanpak te zijn, dan zullen we moeten zorgen dat mensen als Van der Plas terug op stal gedirigeerd worden. De BBB laat te veel mensen op het verkeerde paard wedden en daarvoor kan in onze democratie geen ruimte zijn, als we willen dat hij goed blijft functioneren.

Een BBB weet zich immers en thans in goed gezelschap van mensen als Ronald Plasterk of Arnout Jaspers, die met hun zorgwekkend breed gedragen propagandateksten in columns en boekvorm het volk op nog meer dwaalsporen zetten, en hen het idee te geven dat ze voor zichzelf kritische meningen vormen. Ook Pieter Omtzigt richt vanuit nota bene zijn geroofde Kamerzetel grote schade aan de collectieve idealen aan, met zijn twijfelzaaiende vraagstellingen en diepe verzuchtingen over een systeem dat volgens hem in bredere zin tekorten laat zien. Als hij toch eens zijn mond zou houden, dan zouden we al een heel eind richting een oplossing zijn.

Nog erger in dat licht is natuurlijk het afgrijselijke Ongehoord Nederland, de ranzig rabiate publieke omroep die - we durven het hier bijna niet te uiten - het woord ‘neger’ niet schuwt en continu gekozen politici uit Nederland én België aan het woord laat om teksten te verspreiden die vanuit morele overtuigingen in onze democratie elders al lang aan banden gelegd zijn. En dan permitteren ze zich ook nog eens een grote mond over de vrijheid van meningsuiting wanneer we correctieve acties voorstellen om hen een toontje lager te laten zingen. Nee, dan Omroep Zwart. Daar hoor je tenminste helemaal niks van, die accepteren gewoon dat we een speciaal afgezonderd plekje voor de gekleurde medemens in het bestel ingeruimd hebben en tonen zich onhoorbaar dankbaar, zoals het hoort en zoals je mag verwachten.

Enfin, lieve landgenoten van goede wil en heldere kijk, we hebben het allemaal kunnen lezen in het AIVD Jaarverslag: de ondermijning van onze democratie vanuit het volk is een realistische dreiging. We moeten niet in stilte toekijken hoe de argwaan in instituties voorkomt dat we allemaal de neuzen dezelfde kant op houden.

De democratie is een prachtig iets, maar zij is in gevaar.

Niet voordat er volledige acceptatie is van de transgenderrechten, moslims in vrijheid hun geloof kunnen belijden in alle publieke ruimtes die we daarvoor openstellen, iedere Nederlander dagelijks vijf maal bidt richting Brussel, iedereen knielt voor de hoeders van de Europese idealen in Kiev en we allemaal op dezelfde ecologische bladzijde vertoeven als Moeder Aarde haarzelf, kunnen we mensen een vrije keus toevertrouwen in het besef dat zij daarmee het goede zullen doen. We zullen daarvoor samen moeten blijven strijden - met inzet van alle partijen van goede wil en natuurlijk de gestandaardiseerde media die het belang van eensgezindheid onderstrepen, terwijl we tegelijkertijd trachten om de bandeloze, anarchistische vrijheden op digitale platforms van dubieuze Amerikaanse techmiljardairs in te dammen. Wij, burgers en bestuurders tezamen, zullen ons met vereende krachten sterk moeten maken om Nederland te vrijwaren van al te afwijkende vrije geluiden die de einddoelen van onze democratie kunnen verstoren.

Pas als de piketpaaltjes zorgvuldig opgelijnd zijn en gerespecteerd worden, zullen we weer met geruste harten naar het stemlokaal kunnen.

Dank voor uw aandacht, doe ook vandaag weer het goede, en heil aan onze vaderlandse democratie!