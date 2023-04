Weer een beetje too little, too late van Jetten. Er zijn, en blijven, een te grote groep mensen die geloven dat er helemaal niets aan de hand is en of dat het allemaal de normaalste gang van zaken is. Zolang de problematiek ze maar niet direct treft tijdens hun levensjaren boeit het ze niets.

De kracht van marketing wordt zwaar onderschat en als je denkt dat de overheid te laat begint met marketingcampagnes om de boodschap duidelijk te maken voor bijna iedereen dan heb je gelijk. De tegenpartij, de klimaatverandering ontkenners of relativisten, lobbyisten e.d. voeren al decennia campagne gesponsord door de olie, kolen en gasindustrie. Je denkt dat je "zelfstandig" denkt? Nee hoor, helemaal niet. Je bent nog gemakkelijker te beïnvloeden dan andere mensen. Jij wil dingen die bewezen heel slecht voor je zijn. Dat is een heel nieuw niveau van hersenspoeling. Het is als klagen dat tabak te duur is en de zorg voor longkankerpatiënten ook.

Zoals elke hechte groep, of hoe je het ook wil noemen, die nabij religieus geloven dat er niets aan de hand is, is er niets wat hun wereldbeeld kan bijstellen en de daadwerkelijke ernst van de situatie in te zien. Het zijn de Russen van het westen. Niets boeit ze zolang het hun maar niet direct treft. Zolang ze maar niets hoeven in te leveren.

Niet dat de extremisten van de andere kant ook maar een haar beter zijn. Die overdrijven ook, maar wat is erger? Overdrijven of gewoon ijskoud ontkennen dat er een groot probleem is?