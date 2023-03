Gevonden door GeenStijl: een heel sinister toekomstmuziekje van het Planbureau voor de Leefomgeving in de vorm van een THEMAWEBSITE. Daarop staan scenario's voor een "Groen Land" in 2050 en daarin is een planeetpuntensysteem opgenomen. Een citaat, want dat zegt meer dan duizend stijlloze hyperbolen:

"In het scenario Groen Land is de Rijksoverheid de eerstverantwoordelijke voor de beleidsontwikkeling, en zorgen uitvoerende overheidsdiensten, provincies, waterschappen en gemeenten vooral voor de beleidsuitvoering. Het Rijk introduceert een ‘planeetpuntensysteem’: een jaarlijks budget voor iedereen, te besteden aan leefomgevingsonvriendelijk gedrag, niet overdraagbaar en niet verhandelbaar. Ook voert het Rijk in dit scenario een ruimtelijk restrictief beleid, gericht op niet alleen transit- (TOD) maar ook energy-oriented development (EOD)."

Nog fantastischer is dat de "verkenning" (lees: het huiswerk van een verzameling hele slechte kinderboekenschrijvers die voor duur geld vrijuit mochten fantaseren over het remmen van groei en het redden van de natuur in de supergroene toekomst van een klein land dat anno 2023 al uit zijn voegen barst van de tegenstrijdige belangen tussen boeren & bouwen, terwijl de grenzen wagenwijd openstaan voor ongeletterde nieuwkomers die we nergens kwijt kunnen) alvast een geschiedenis bevat, geschreven vanuit 2050, waarin beschreven wordt hoe het planeetpuntensysteem juichend werd onthaald door superblije burgers die massaal economisch circulair werden, nooit meer in een auto stapten en allemaal vrijwillig in een tiny house gingen wonen, met een asielzoeker als huisdier omdat Tjeerd de Groot honden en katten heeft verboden*. Want vanuit de beste bedoelingen worden de meest benauwde dingen bedacht, en u zult gelukkig zijn.

Eigenlijk kan niets dit plan nog tegenhouden

Iedereen wil dit! Toch? Nou, niks houdt Brussel het WEF Monsanto Blackrock de democratische Rijksoverheid van het Koninkrijk der Nederlanden, historisch gidsland, nog tegen om de anti-groei te gaan verwezenlijk dan. Hoewel, één grote zorg plaagt de kinderboekenschrijvers: DESINFORMATIE, het grote spook van deze tijd. Daarom zal het vanaf eerste aanzet in 2026 nog tot 2030 duren eer het planeetpuntensysteem eindelijk kan worden ingevoerd. Maar dan breekt er dus van Urk en Volendam tot AZC Cranendonck en van de Groningse gaswinningsgebieden tot het diepe Zeeuwse boerenland een waar nationalistisch globalistisch volksfeest uit ter meerdere eer en glorie van het verminderen van onze voetafdruk. Hoort u die 24,6 miljoen Nederlanders, nieuw jong & oud, al feestvieren daar in het verre maar toch niet zo heel dystopische distante 2050? Lees er alles over in de PDF "pbl-2023-vier-scenarios-voor-de-inrichting-van-nederland-in-2050-4832" en de bijbehorende "pbl-2023-ruimtelijke-verkenning-2023-kaarten-5183".

Planeetpunten. PBL-woord sinds medio 2019

Begin gvd gewoon eens met AARDSE ZAKEN