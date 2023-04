Laten we even vergeten dat D66 de partij van de orgaanrovers is, dat ze prominente viespeuken beschermen en onschuldige klokkenluiders onder de bus gooien. Als ware democraten vochten ze tegen het Oekraïne-referendum en als ware democraten hebben ze uiteindelijk het referendum maar afgeschaft. Laten we ook even vergeten met welk vuil spel ze Remkes probeerden te kielhalen, alsook de achterkamertjes waarin die incompetente excuustruus van een Bergkamp is benoemd. Ik probeer te vergeten dat partijleider Kaag door de overheid is ontslagen wegens onbetrouwbaarheid en dat ze dieptriest en even onjuist loopt te pochen dat zij eigenhandig dictators heeft ontwapend en oorlogen heeft voorkomen.

Het is allemaal weinig erg vergeleken met het klimaat- en stikstofbeleid van D66. Ze wilden perse 60 miljard uitgeven om problemen op te lossen die niet bestaan, met oplossingen die niet werken. Boeren weg, economie kapot, energie onbetaalbaar en alles dat leuk is verbieden. Mensen moeten wijken voor nepnatuur, mensen met lijden voor een klimaatfabel. D66 heeft gekozen tussen de mens en de papieren modellenwerkelijkheid, de ontmeetbare oplossingen, en de groene salonfähigheid. En de mens heeft verloren.

Als je stemt op die partij, dan heb je last van zelfhaat, van mensenhaat, van klimaatneuroses en van agrifobie. En Rutte is de onvergeeflijke vent die die eikels alles geeft om zelf maar te kunnen blijven plakken. Het klimaat in dit land is slecht.