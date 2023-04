Naast wetenschappers kan Jetten ook maar beter een goed marketingteam in dienst nemen. Het is de zelfbenoemde alternatieve klimaatexperts die altijd in de niche plukken van wat ze willen horen nog steeds niet duidelijk. Gaat ze ook nooit duidelijk worden. Je kent ze wel die mensen die CO2 verwarren met stikstof en denken dat als je Schiphol sluit alle veeboeren kunnen blijven.

Dus. Ik stel voor. Zelfs al vergeten we het klimaat (toch niet te redden) en stikstof (wat is dat nu eigenlijk, en waarom doet het er wel toe) dat er nogal wat andere voordelen zijn om onafhankelijk te zijn van "bepaalde" landen. Dat energie zelfstandig opwekken zonder alle kartelvorming en afpersing van "bepaalde" landen goedkoper is. Om maar wat te noemen.

Dat het misschien best een slecht idee is om de ammoniak van 120 miljoen beesten in je grondwater en natuur te dumpen etc. etc. etc.

En laten we eerlijk zijn, hoe hard je ook met de botte bijl van feiten blijft rammen op die schedels. Het wil maar niet doordringen bij een bepaalde bevolkingsgroep.

Dus, hear me out, misschien moet Jetten maar eens de zogenaamde marketingtrucjes botvieren op die lui. Geen drama's van dat we allemaal dood gaan en gezeur over dat we ons land vergiftigen maar positieve boodschappen geven. "Het gaat je veel geld schelen". "We zullen geen drama's zoals vorig jaar meer meemaken omdat er een gestoorde dwerg in Moskou woont". "Het grondwater wordt schoner en drinkwater goedkoper".

Feitelijk juist, maar anders gebracht.

Who's with me?