Was vandaag onderweg naar werk Radio 10 Gold aan het luisteren op de radio in het werkbusje. Dokter pop, meestal wel vermakelijk en waar je zelf ook mee gaat denken wat het nummer zou kunnen zijn. Het was een makkelijke vandaag, Whats Fun - The right has won. Lang niet gehoord, eigenlijk ook nooit goed naar de tekst geluisterd. Na het horen van het nummer toch wat vragen : the right side won. Zijn er destijds misschien verkiezingen geweest waarbij rechts heeft gewonnen? Hmmm, even songtekst googelen. Songtekst gaat over slachtoffers en fascisme. Vervolgens clip opzoeken op YouTube. Dames van achtergrondkoor dansen in mars beweging en heffen af en toe een rechter vuist. Zou het nummer dan gaan over de socialisten die het fascisme overwonnen hebben? Steeds meer vragen. Dan toch maar even zoeken op de betekenis van het nummer. Wat blijkt? Het gaat over de Falklandoorlog!

What’s Fun - The right side won youtu.be/ZDoFmHPEcso