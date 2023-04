'Webzijde'? Webplek of -plaats bedoelt u. 'Site' is 'plek', 'plaats', 'locatie'.

Maar dat terzijde.

Ronald Plasterk had vandaag weer een mooie column die het vunzige gesjoemel met statistische getallen een stukje blootgeeft. Als Arnout Jaspers in zijn boekje De Stikstoffuik schrijft: „85% van de natuur in Nederland is in goede staat.” en fundamentalistische ecologen zeggen "90% van de natuur in Nederland is in slechte staat." hebben ze gek genoeg allebei gelijk. Alleen heeft Jaspers het dan over het totaal percentage oppervlakte van de gezonde natuur en die fundamentalistische ecologen rekenen numeriek in de zin van 'aantal perceeltjes' dat in slechte staat is. Maar dat kunnen perceeltjes zijn van minder dan een hectare; dus van minder dan één procent. En het zegt ook niets over het soort 'natuur'; het kunnen bijvoorbeeld voor een groot deel miniperceeltjes zeer schrale heide zijn en dat is nepnatuur zoals iedereen weet. (...)

Maar zo zie je maar weer... Statistische getallen moet je eerst tien keer tegen het licht houden want er valt gigantisch mee te googelen.

