De New York Times schrijft: "Classified war documents detailing secret American and NATO plans for building up the Ukrainian military ahead of a planned offensive against Russia were posted this week on social media channels, senior Biden administration officials said." Control F op 'biolabs' 0 hits = SAAI. De documenten dateren van 1 maart, maar toch zijn er een aantal dingen wel het vermelden waard zijn.

- Mogelijk zijn de slides voor hun lek aangepast om Rusland beter uit de verf te doen komen. Zo staat er bijvoorbeeld dat er hoogstens 17.500 Russische soldaten gedood zijn, tegenover 71.500 gedode Oekraïners. Dat is een ongeloofwaardig lage schatting van het aantal gedode Russen, al komt het wel overeen met het aantal Russische overlijdensberichten en mediaverslagen over bevestigde doden. Ondanks deze mogelijke aanpassing "analysts said parts of the documents appeared authentic and would provide Russia with valuable information such as the timetables for the delivery of weapons and troops, Ukrainian troop buildup numbers and other military details."



- We zien voor het eerst een genoemde 'expenditure rate' van de HIMARS, oftewel hoeveel munitie dat wapenplatform gebruikt.



- De documenten bevatten "a summary of 12 combat brigades that are being assembled, with nine of them apparently being trained and supplied by the United States and other NATO allies. Of those nine brigades, the documents said that six would be ready by March 31 and the rest by April 30. A Ukrainian brigade has about 4,000 to 5,000 soldiers, analysts said."

Een woordvoerder van het Pentagon zegt over de lek dat "We are aware of the reports of social media posts and the department is reviewing the matter". Volgens de New York Times doen Biden officials hun best de documenten offline te krijgen, maar is dit hen nog niet gelukt.

