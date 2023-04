U weet inmiddels al wel: Nieuwsuur-deskundige Rian van Rijbroek spoort van geen kant en die seniele droplul van een Gerard Sanderink zit vast in haar web, omdat ze een keer naakt op z'n blockchain is gekropen. Zo stellen we ons dat voor, althans, wat kan ons het nou schelen. ENFIN, de brisante verzameling verdrietigheden krijgt weer een lekker voetnootje: digitale Power Ranger Van Rijbroek heeft geprobeerd een rechter te misleiden. Van Rijbroek claimde dat een door Brigitte van Egten (de ex van Sanderink) ingehuurde deurwaarder haar auto gesaboteerd zou hebben. Dus Van Rijbroek kwam bij de rechter aankakken met door een particulier onderzoeksbureau aangeleverde 'reeksen getallen en letters' alsook stills van een bewakingscamera. De enige cijfers die wij in verband brengen met Van Rijbroek zijn achtereenvolgens de 7, de 0, de 8, de 3, de 1, de 7 en de 0, en wat betreft die stills, dat zag de rechter als een poging 'bewijsmateriaal te manipuleren'. En nu moet ze weer eens dokken. Wanneer komt zo iemand trouwens in aanmerking voor het gekkenhuis?