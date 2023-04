Zo, dat is situatie die uw camouflagebroek een extra bruine vlek bezorgt. Deze oorlog aan de oostelijke grenzen van het NAVO-rijk bracht ons al vele indrukwekkende video's, maar dit gefilmde geluksmomentje is er wederom eentje die in het oog springt. We zagen, of beter: 'hoorden', al meerdere malen kogels vlak langs de camera scheren, maar deze close call raketinslag zonder boem komt hoog binnen op het lijstje met ultieme mazzelmomentjes. Wat zullen de mannen in beeld blij zijn dat de Russen hun raketten blijkbaar altijd in een vochtige kelder hadden liggen. Haal die gasten maar terug van het front, want terwijl Zelensky koffieleut met zijn Poolse buurman hebben zij al hun geluk al opgebruikt in dit moment. Zin in een Staatslot nu.