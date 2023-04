Het allerbelangrijkste uitgangspunt van deugers is ook 'Do as I say, not as I do'.

Anders zou er naast virulent racisme, hysterisch geschreeuw over domme untermenschen ook een uitbreiding van Schiphol naar 1.000.000 starts en landingen geregeld moeten worden, as a start that is.

Want de linkse hufters zijn echt altijd de grootste vervuilers, de grootste haters en de ergst zelfingenomenen.