Ons kwartje in de hoerenjukebox die de NDSM-discussie is geworden: Een mannelijke burgemeester zou door deze mevrouw uit de zaal een waarschijnlijk een pooier genoemd zijn, maar dat Halsema in haar reactie op het woord "hoerenmadam" niet verder komt dan "Ik ben de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam" is een zwaktebod tegenover de prima polemisch geuite voorspelling van de publieksdame, over hoe het in en rond de hoerenkiet zal vergaan op de voormalige scheepswerf waar nu boomers en millennials in te dure appartementen in stilte willen uitslapen van chardonnayfeestjes (de boomers) en afters (de millennials). Maar enfin, wat vindt u van DIT TAALGEBRUIK? Want het is immers De Toon die de politiek maakt, niet de realiteit.

Pooierpoll Mag je Halsema een hoerenmadam noemen? Ja hoor, keurig liberaal Oud-Hollands

Nee, want archaïsche vrouwenhaat

"Souteneuse" is wellicht deftiger?

Wat doet het er toe? Het is een politica dus genaaid word je toch wel en goedkoop is het nooit



Mooi man al die ontzettende NDSM-nimby's

