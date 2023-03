Wollig verhaal van SCP-directrice Karen van Oudenhoven, maar er zit wel een belangrijke vraag in verscholen. WAAR ZIJN ZE NU EIGENLIJK MEE BEZIG MAN?!? "Ik denk dat mensen nu op zoek zijn naar het verhaal van de toekomst. En dat ons kabinet op dit moment niet met een verhaal komt over wat voor een samenleving wij willen zijn richting de toekomst." Oftewel: wat zijn ze nu eigenlijk aan het doen? Precies: het kabinet doet maar wat. Hoe moet je ook aan de toekomst denken, als je alleen maar bezig bent met het blussen van de brandjes rondom het instortende gebouw? De vvd bestaat alleen maar bij de gratie van één man. Eén huichelachtige menselijke Rolodex aan loze beloften met wie vrijwel alle andere Nederlanders echt helemaal klaar zijn. En na Rutte de zondvloed, want de rest van de vvd is gierend incapabel (Hermans), precies net niks (Dilan), stom (Harbers), jammer dan (Bente), vooral leuk om tien bitterballen mee weg te kletsen (Thierry) of gewoon regelrecht onhebbelijk (Eric). En dat weten ze bij de vvd zelf ook wel, daarom zit Rutte er nog steeds.

D66 verkeert in een joekel van een identiteitscrisis nu joker Sigrid Kaag (eerste vrouwelijke premier, nieuw leiderschap, blabla) met parelketting en al uit het spel is getroefd. Het is klaar met Sigrid, de belofte niet ingelost, de magie is weg en ze begint nu zelfs haar volgelingen te ergeren. Er zijn dan ook 'signalen' dat ze ermee gaat kappen. Over de rest van D66, die schriele betweterige roomblanke machtsbeluste feeksen met een pik, hoeven we het niet eens te hebben.

Over identiteitscrisis gesproken, het CDA. Volledig uit de wedstrijd gecounterd door BBB, aangevoerd door een leider met de uitstraling van een pak karnemelk van vorige week en een routekaart die regelrecht leidt naar een plek op de reservebank van de hel. Wopke ging bij Caroline op de koffie - hij moet eens met z'n eigen mensen op de koffie. Wie zijn we, waar staan we voor, wat doen we hier nog, hoe worden we 'hip'. Die gemaakte clown Hugo de Jonge ook, het is echt niet te pruimen. De jeugd denkt dat 'CDA' de afkorting is van designerdrugs en als ze zo doorkutten bestáát die club over 10 jaar niet meer.

En dan is er in dit kabinet, tot slot, nog het jezusvormige aanhangsel in de vorm van de ChristenUnie. Een blinde vlek. Ze mogen meestemmen met Mark Rutte, in ruil voor een leuk baantje voor Carola Schouten. Maar waar die partij voor staat, behalve thuis lekker samen aardappelen vreten en strafregels uit de Bijbel opdreunen, is niemand duidelijk. En als de Russen komen en moesten we dan toch bij iemand, dan in godsnaam niet bij Mirjam Bikker. Die doet het vast hartstikke leuk op Rummikub-night van de buurtverenging, maar dát is dan je politiek leider. Als de ChristenUnie een kleur was, dan was het GRAUW. Even terug naar de stelling van mevrouw Van Oudenhoven: heeft ons kabinet een verhaal voor de toekomst? Nee natuurlijk niet.