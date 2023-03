Coronawobs. Hugo en zijn mensen hebben er 428 ontvangen in de afgelopen jaren, maar pas 138 verzoeken afgehandeld en vergis u niet: dat komt niet omdat het er zo veel zijn, dat komt omdat ze zoveel geheim proberen te houden. De Britse Lockdownfiles geven een inkijkje in wat je kan verwachten - GeenStijl heeft ook al een eeuwigheid een verzoek lopen over precies het soort whatsappgroepjes waar in Engeland zoveel brisante onthullingen uit gekomen zijn, en wij zijn één van de openbaarheidsvragers die dwangsommen beuren van uw geld, omdat de staat die screenshots echt heel graag niet wil geven. Geen nood, we investeren iedere euro terug in nieuwe WOO-verzoeken - noem het maar een soort circulaire economie voor overheidscontrole.

In antwoorden op Kamervragen van Fleur Agema probeert de thans verantwoordelijke D66'er op het doodzieke patiëntendossier Overheid & Openbaring echter heel erg te doen alsof het allemaal geldverspilling is, door de totale kosten van al die rechtmatige verzoeken om wettige inzage in overheidsbesluiten tot achter de komma per maand, per week en per dag uit te splitsen om u, de burger, het gevoel te geven dat er enorm veel geld verspild wordt. Dat wordt er ook, alleen: niet door de burgers en media die informatie vragen, maar door de ambtenaren die informatie weigeren. Als de Nederlandse staat niet zo'n godvergeten schimmige mentaliteit van achterkamertjes, geheimhouding en wantrouwen had, hadden al die coronadocumenten allang openbaar kunnen zijn. Had ook een heleboel onzin en complottheorieën gescheeld want de grootste olie-op-het-desinformatie-vuur-smijter is de Rutte Doctrine. En dat kost u dus ruim 40.000 euro per dag aan Tipp-Ex, shredders en opgeworpen juridische blokkades. En ze hebben géén idee hoe lang het nog blijft doorgaan, maar het kostte tot nu toe ook al...

...een kwart miljoen aan dwangsommen