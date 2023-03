Altijd is Kortjakje ziek

Midden in de week maar zondags niet

Zondags gaat zij naar de kerk

Met een boek vol zilverwerk

Altijd is Kortjakje ziek

Midden in de week maar zondags niet

Altijd is Kortjakje ziek

Midden in de week maar zondags niet

Midden in de week wil zij niet wassen

Zondags strikt ze herendassen

Altijd is Kortjakje ziek

Midden in de week maar zondags niet

Altijd is Kortjakje ziek

Midden in de week maar zondags niet

Zondags dan gaat zij ter kerken

Midden in de week kan zij niet werken

Altijd is Kortjakje ziek

Midden in de week maar zondags niet

Altijd is Kortjakje ziek

Midden in de week maar zondags niet

Zondags als haar vrijer komt

Is Kortjakje goed gezond

Altijd is Kortjakje ziek

Midden in de week, maar zondags niet

Variant

Jan mijn man is altijd ziek

Heel de week, maar ’s zondags niet

In de week gaat hij pintjes drinken

’s Zondags ligt hij in het bed te stinken

En hij ronkt gelijk een kat

Wat een luie man is dat!