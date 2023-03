Na die tearjerker van Tom Edgebers (drie jaar tongen, niet wippen, lol) bij Het Broertje van Mussa & Sophie is het vanavond de beurt aan Jack van Gelder, die momenteel heet wordt gewassen in de cancelcarrousel omdat-ie iemand 'hoer' genoemd zou hebben, en omdat-ie een keer wat riep over een bad. "Ik zou niet weten waarom ik er niet zou zitten", aldus Jack over zijn optreden bij HLF8. Er kijkt toch helemaal niemand naar die sjo, maar voor de ondervraging van de man van de iconische 'DENNIS GEILKAMPPPOOHOWOWOW' gaan we even goed zitten. Liveblogje natuurlijk, met belanghebbende updates hieronder!

UPDATE 19.34 uur - Een ander programma (iets met seks) loopt uit

UPDATE 19.35 uur - We beginnen! Hélène Hendriks richt zich tot Jack. Waarom zit hij er nu wel, en vorige week niet? Jack had vorige week zoiets van: "Even op de plaats rust"

UPDATE 19.36 uur - "Klaar over uit", wat Jack betreft

UPDATE 19.37 uur - We kijken naar een fragment van Tom Edgebers. Jack heeft geen contact gehad met Tom

UPDATE 19.37 uur - Jack wast zijn handen in onschuld. Hij kwam nooit op de redactie

UPDATE 19.37 uur - Goedele Liekens vindt: onschuldig tot het tegendeel bewezen is

UPDATE 19.38 uur - Afgelopen week was 'zwaar' voor Jack. Hij kreeg veel reacties, ook van mensen van wie hij het niet had verwacht

UPDATE 19.40 uur - Jack fileert de hoofdredactie: "Als de hoofdredactie had ingegrepen, hadden we hier nu niet gezeten"

UPDATE 19.41 uur - Jack vindt Mathieu van der Poel een geweldenaar

UPDATE 19.41 uur - "Goed, we gaan naar een serieus onderwerp. Zelfmoord onder boeren." Wij gaan weer ff wat anders doen



- EINDE LIVEBLOG -

