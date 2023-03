Goh wat probeerde iedereen graag DWDD'tje te spelen. HLF8, nu ook al faliekant mislukt, het leek er alleen een beetje op qua schandalen, omdat Johnny de Mol 'm als het even kon nog in iedere uitgeholde knoest van een boom zou douwen. De spannendste aflevering was grappig genoeg gisteren, toen de bloedgeile Jack van Gelder bekende dat hij in 1901 geprobeerd heeft een stagiaire in bad te lullen. En verder was het natuurlijk een groot carnaval van ongemak, niksigheid, vriendjesgeleuter van allemaal mensen die alleen bij Johnny aanschoven om een wit voetje te halen bij John, politiek correct gekleuter en een stoelendans van bloedsaaie presentatoren (Hendriks) en onbewezen gokjes (Hagens en dat gedoe over Mona). De schijtlollige vragenronde JA-NEE was misschien wel de allergrootste belediging voor de Nederlandse televeekijker sinds 2 oktober 1951. Enfin, HLF8 bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan, gelukkig is er nog Sophie & het broertje van Mussa om nog dommer van te worden dan we al zijn.

