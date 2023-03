De enige reden om in ons geval elke ochtend naar de appie te gaan, is het afgeprijsde brood.

Het 'brood van gister' kost €0,50 / €0,75 per brood (ligt aan het soort).

Af en toe geen één brood over, soms hele schappen vol. Dus slaan we in en vriezen in.

Met een verbruik van twee broden per dag zijn we daar heel blij mee.