Leer ons de mores in het criminele milieu kennen, want wij hebben vroeger mascara gejat bij de Edah om deze te helen bij Samantha, die ons daarvoor een extra bedankje gaf in het fietsenhok. En wij leerden vroeger al: wie zingt, gaat slapen. Dus tsja, leuk hoor, dat de politie het tipgeld voor Bolle Jos (wij vinden je niet dik hoor Jos, je hebt gewoon zware botten) heeft verhoogd van € 75.000 naar € 200.000. Komt omdat deze Bolle J. ervan verdacht wordt hoofdrolspeler te zijn in de internationale handel in Colombiaans babbelpoeder, en omdat deze Jos betrokken zou zijn bij de verdwijning, mishandeling en zelfs marteling van cocaqueen Naima Jillal, die mogelijk in stukken is gezaagd. Justitie vermoedt dat ons Jos in Turkije zit. Hij heeft zelfs zijn eigen mailadres: tips-jos@politie.nl. Enfin, € 200.000 voor een andere identiteit en een leven lang over uw schouder kijken, zou u?