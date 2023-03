(Kleine correctie: het is een M113 APC, geen FV103 Spartan)

Bovenstaand een ruim voldoende uitgevoerde Oekraïense pantserinfanterie-aanval op een Russische loopgraaf. We zien een gedoneerde M113 APC - ja die uit Red Alert 1 maar dan met eem Browning .50 in plaats van een M60 erop geschroefd. De boordschutter heeft er overduidelijk zin in. Op het einde zien we een aantal keer hoe hij het gehele veld links van de loopgraaf onder vuur neemt, en we snappen niet helemaal waarom, maar hij had vast z'n redenen. Onderstaand neemt een main battle tank het over om het af te maken.

Zo mid-februari rondden de eerste Oekraïense crews hun trainingen af op de opvolger van de M113; de Bradley Fighting Vehicle. Maar de Bradleys zelf lijken nog niet in gebruik op het Oekraïense slagveld. Hetzelfde geldt voor de inmiddels verscheepte Strykers en die ongeveer 108 Leopard 2's/M1 Abrams tanks.

Dat zijn voor Oekraïne gunstige en zeer welkome leveringen, want ook de Oekraïense zijde kampt met een ondoenlijk aantal slachtoffers en dito gebrek aan getrainde manschappen, bevoorradingen en inlichtingen. Dat blijft grotendeels onderbelicht in de Westerse media - op GeenStijl uiteraard vanaf begin maart al wel te lezen - maar nu kopt ook de Washington Post het: "Ukraine short of skilled troops and munitions as losses, pessimism grow - The quality of Ukraine’s military force, once considered a substantial advantage over Russia, has been degraded by a year of casualties that have taken many of the most experienced fighters off the battlefield."

Een anonieme 'senior Ukrainian government official' vat het sentiment samen: "That’s why if you ask me personally, I don’t believe in a big counteroffensive for us. I’d like to believe in it, but I’m looking at the resources and asking, ‘With what?’ Maybe we’ll have some localized breakthroughs. We don’t have the people or weapons. And you know the ratio: When you’re on the offensive, you lose twice or three times as many people. We can’t afford to lose that many people.”" Beelden van wanhopige Oekraïense commandanten, na de breek.



UPDATE: Ook niet handig. Amerikaanse drone botst op Russisch gevechtsvliegtuig (of andersom) boven Zwarte Zee

Symbolisch

Een MBT neemt het over

woosh woosh

POV van een soortgelijke aanval

Nog meer POV van een gelijksoortige aanval

Maar aan Oekraïense zijde is het ook geen pretje

Kleine voetnoot bij het gebruik van bovenstaande bronnen als Lord Bebo

In vorige topics de nodige kritiek op het embedden van bovenstaande Lord Bebo die zich inderdaad van constante, ongenuanceerde Kremlin-retoriek bedient. Echter, dat zijn wel de accounts die consequent als eerste met vertaalde video's van misère aan de Oekraïense zijde komen, en dat is nu eenmaal een belangrijk deel van het hele plaatje.

Dus, met inachtneming van van de ten diepste tribale filter - die je aan Oekraïense zijde overigens net zo goed hebt - blijven we ook pro-Russische accounts embedden als ze de eerste zijn met nieuwswaardige beelden.