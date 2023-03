Ga je uit huis, draag dan geen kleding die je overlevingskansen beperken en je een makkelijk doelwit maken. Ga niet in een hoekje sorry zeggen en op de grond liggen zodra je aan de beurt bent voor klappen. Zorg dan dat je cardio op peil is zodat je kan rennen. Wacht niet op vrienden die denken dat zij niet geslagen gaan worden, Darwinisme kun je niet aan ze uitleggen in die paar seconden. Houd altijd gestrikte veters, wees nooit aangeschoten of dronken, en draag een steekvest. Zig-zag langs honden en draaiorgels. Ga straathoeken om en let op Tiktok jeugd die je laten struikelen. Weet de Taxi-havens te vinden om een voertuig in te duiken, en vermijd city-coaches, zwervers en dealers want die tippen het lokale tuig van je locatie. Ga nooit in een directe lijn naar huis. Verwacht geen hulp van getuigen. Probeer niet via de politie bewijsbeelden op te vragen van het delict, maar stuur een vriend in trainingspak om rond te vragen of hij beelden mag hebben voor zijn herres Telegram groep of street-vibes Tiktok. Besef dat als de politie de dader te pakken heeft dat er een gelogen verhaal gegeven is waarbij jij wellicht beschuldigd wordt van iets kwalijks. Dus vertrouw nooit dat de politie jou als slachtoffer ziet. Behalve dat kun je prima winkelen en uit eten in Utrecht.