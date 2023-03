Ik kom voor werk wel eens in Amsterdam. En tegen het einde van mijn werk zoek ik altijd een bruin kroegje op. De laatste keer was ik veel te vroeg klaar met werk dus ik kwam ook vroeg naar het kroegje. Bestelde mijn biertje met een borrel erbij natuurlijk. Zo deden we dat vroeger. Zitten daar vier Marokkanen op gokkasten te spelen en ze lopen te kankeren op Nederland wat voor kutland het is waarom op ik dom en dapper zeg. Zeg luister eens jongens, als het allemaal zo slecht is, rot dan op naar waar dan ook. Dus ja, dikke ruzie natuurlijk tot ik vertelde dat ik ook wel eens elders kwam en zo schijtziek kon worden van mensen die hun persoonlijk veroorzaakte problemen projecteren op andere mensen. Kerels bleken achteraf gezien best mee te vallen en ik was een pak slaag minder maar hoewel niets perfect is is het nagenoeg beschamend dat als jij het simpele geluk hebt gehad om hier geboren te worden en nog jouw leventjes klote te vinden dat er iets mis met je is. Dus ja. Dit is best een prima land, met best een redelijke regering en een prima koning en het valt allemaal wel mee mensen. Indien twijfel? Ga een weekje meedraaien op ambulancedienst in Oekraïne of eventjes water en meel leveren aan mensen die sterven van de honger in Afrika. Ja, goedkoop ergens, maar wie niet eert hoe goed we het hebben en hoeveel beter we het nog kunnen maken krijgt van mij een vliegticket naar land van keuze met de belofte nooit meer terug te komen. Ik ben het negatieve, boze en ander gedoe zat.