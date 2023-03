A: Beste GTM: eerder vertelde ik u dat ik me identificeer als Bourgondiër en dat mijn pronouns 'buikje' en 'buikmens' (= aanpassing) zijn. Onlangs schilde ik een paprika, de witte randen weg natuurlijk, maar ook gewoon bruikbaar rood. Had haast, geen zin, whatever... ben ik nu een slecht mens? Verspil zelden ... maar toch ....

Q: GratisTipMan says: nee, voel je daar absoluut niet slecht over! Volgens Marcel van Dam en co. zou u een buitengewoon inferieur mens zijn, maar dat is natuurlijk onzin! We hebben allemaal 'Animal Farm' gelezen of daar noties van meegekregen, dus we weten waarover het gaat! Pleur toch gewoon dat beetje bruikbare paprika weg zonder schuldgevoelens en 'lighten up'.