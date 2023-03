Supervaag berichtje van RTL over 'signalen' bij RTL Nieuws. Er zijn namelijk 'signalen' afgegeven en die 'signalen' kwamen ook bij de hoofdredactie binnen. Maar het is niet duidelijk wat die 'signalen' precies zijn. "Het klopt dat we concrete signalen hebben gekregen", bevestigt een woordvoerder van RTL desgevraagd. Signalen dus, en dat met veel tamtam in combinatie met 'de jaarlijkse inclusiviteitsscan'. We snappen wel dat je 'signalen' krijgt als je bij RTL Nieuws een 'inclusiviteitsscan' doet want DIT IS EEN FOTO van het personeel van RTL Nieuws. Enfin, WAT IS ER AAN DE HAND??? Frits Wester dronken achter de wijven aan? Erik Mouthaan wipje met Mark Rutte gemaakt? Ilse Openneer neemt alleen nog maar blanken aan? Fons Lambie weigert BIJ1 te interviewen? Vaag vaag vaag, maar WAT?