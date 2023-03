Okee, we hebben vanochtend al even gelachen om zo'n Onderzoek & Statistiek-enquête over straatintimidatie in Amsterdam: "Daders zijn vaak onderdeel van een groep", dat soort kleuterige conclusies. Toch nog even doorgieren, want er is kennelijk ook een Voortgangsrapportage over Seksuele Intimidatie door de raad getrokken. Dat document staat vol paarse broekencrack over inzichten en innovaties, pilots, ROSA-aanpakken, adviesregie, evaluaties, tussenevaluaties en buurtschouwen. Er zitten zó veel van die volstrekt nutteloze lui bij zo'n gemeente. Die doen dan een post bachelor Management voor de Overheid, worden op de tweede verdieping gekwakt en als eerste opdracht knoeien ze zo'n Voortgangsrapportage Seksuele Intimidatie met ingewikkeld gedoe aan elkaar. Het mag niemand tegen de borst stoten, maar het moet net prikkelend genoeg zijn, teneinde volgend jaar opnieuw te kunnen verdwalen in het labyrint van probleemgerichte zouteloosheid.

Even terug naar de casu: meiden worden op straat nageslist door Sisseltongen. En lees dan het stukje over die buurtschouwen: "In 2022 zijn in samenwerking met stadsdelen Centrum, Nieuw-West en Zuidoost drie inclusieve buurtschouwen 'straatintimidatie' uitgevoerd. In gezamenlijkheid met bewoners, lokale organisaties en de gemeente worden de aanbevelingen uit deze buurtschouwen opgevolgd om te veiligheids(beleving) van iedereen in de publieke ruimtes te vergroten. In stadsdeel Nieuw-West worden er in 2023 extra trainingen voor jongens en jonge mannen georganiseerd. In stadsdeel Zuidoost is er geëxperimenteerd door aan de inclusieve buurtschouw een weerbaarheid en empowerment training te verbinden."

Djezus. Nog even los van dat u wel kan raden wie die 'jongens en jonge mannen zijn', dit gedweil met de kraan open verdient wel een paar fijne hoofdletters: een BUURTSCHOUW resulteert in TRAININGEN voor JONGENS en JONGE MANNEN in AMSTERDAM NIEUW-WEST, en in ZUIDOOST experimenteren ze met EEN WEERBAARHEID EN EMPOWERMENT TRAINING.

Pssst meisje, empowerment training volgen?