Lol, daar zaten we op te wachten. Het artikel 'Nederlanders hebben geen flauw benul waar ze voor stemmen bij waterschappen'. Natuurlijk niet man. De enige vloedgolf die Nederland de laatste jaren overspoelde is de vloedgolf aan volstrekt overbodige bureaucratische bestuurslagen, zoals deze waterschappen. Waterschappen zijn alleen maar bedacht om sommige mensen dijkgraafje te kunnen laten spelen. Daar sta je dan op de verjaardag: goh oom Peter is te achterlijk om Statenlid te zijn? Ja maar nu is hij dijkgraaf applaus. En dan leest u wel 'jamaar de waterschappen zijn superbelangrijk', nee joh, dat zijn ze helemaal niet. Als er écht ergens een dijk doorbreekt zitten al die dijkgraven in een vliegtuig naar Engeland te luisteren naar Radio Oranje, en dan kan het kabinet het oplossen, en voor uw drinkwater doen ze ook geen ene zak. Dijkgraven zijn de nutteloze neefjes van het bestuur van de Elfstedentocht. Af en toe komt er een grappig clubje ideologische tafellakens voorbij, maar verder zijn het allemaal servetjes. Het kost alleen maar geld, die waterschappen, en als u dan toch op een stemwijzer stuit, ziet u dat ze zich naadloos aansluiten bij de hobby van hun grote broers: klimaatje spelen. ENFIN, boeien man die waterschappen, maar als u dan tóch moest kiezen?

Waterschappen 2023: u stemt? Alleen de belangrijkste partijen meegenomen Water Zuiver Toekomst Veilig

Vanzelfsprekend Water

Water en Wonen

Werk aan de Water

BAD (Bouwen aan Dijken)

Samen Sterker Water Wijzer

Waterbelangen

Vrienden van Water

Waterlinie'53

Anders, namelijk...



Poll is Verlopen.