Ongelooflijk, hij zegt het echt.....'ik kan niet jou in discussie daarover. En weet je waarom? Omdat ik daar een heel ander persectief op heb.'

Los van de taalkundige krocht die je hier moet aanhoren, moet je dus begrijpen dat als hij een ander perspectief heeft, dat iedere discussie zinloos is. Dat is nu bij uitstek dus het probleem. Tarik wil niet eens in discussie, omdat dan zal blijken dat het meisje ieder recht heeft om zich wel of niet te laten zien zoals het haar bevalt. En als hij dat niet aankan, moet hij maar thuis blijven met de gordijnen dicht of gewoon niet meer op instagram gaan zitten neuzen. Wat een kortzichtige middeleeuwse instelling.

Deze ook 'vrouwen beseffen niet wat voor prachtlichaam ze hebben'. Ten eerste, niet alle vrouwen hebben een prachtlichaam, maar wat dan nog, als zij topless willen zonnen, moet dat kunnen zonder dat een geloofsgedwongen of cultuurgedwongen anti-beweging opstaat die luidkeels gaat roepen dat ze geloven in de kuisheid van de vrouw. Ga ergens wonen waar ze er net zo over denken; de bible belt of Afghanistan of Iran. Leuk daar.