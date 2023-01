Zoals u weet hebben we niet zoveel met het gendergedram dat de afgelopen jaren de kop op stak. Het is een zeurderige discussie tussen aandachtszoekende sneeuwvlokjes die de eigen onzekerheid projecteren op de maatschappij aan de ene kant en chronisch ongelukkige broosego's die de eigen onzekerheid projecteren op iedere vorm van verandering aan de andere kant. Doodvermoeiend. Maar nu lijkt de hele discussie eindelijk iets op te leveren. Techboer Meta, bekend van Facebook, Instagram en het verbranden van miljarden dollars in een VR-project waar niemand op zit te wachten, kreeg van de eigen adviesraad te horen dat als mannen hun blote tetten op social media mogen delen, vrouwen/non-binairen/enz dat ook moeten mogen. "So that all people are treated in a manner consistent with international human rights standards." Weg met dat Amerikaanse gepreuts: iedereen gelijk, iedereen topless, geen gezeik. Dat is een doel waar we achter staan.

Tijd om de boel om te draaien