Aangezien ik maar aanneem, ook vanwege kasteelpro zijn link naar eerste Café Mega Mix etc., dat dit dan het nachtcafé is met diverse bijdragen/links:

Wat er allemaal niet kan tegenwoordig! (moet nog een beetje aan gesleuteld worden, maar het concept is er) Crazy World.

Jongeman moet helaas weer nieuwe vagina toegemeten krijgen, omdat de oude aan het dichtgroeien is, u las het goed:

www.youtube.com/watch?v=eU_P6_LFc7Y&a...

de elektrische geit, die best wel een elektrische peper in zijn elektrische reedt kan gebruiken, van Kawasaki: de noodknop is het enige degelijke onderdeel, zo te zien:

www.youtube.com/watch?v=3HXBEv7G5TA&a...

Een perfecte Led Zeppelin cover/tribute band: Led Zepagain: echt goed die gitarist en zanger en drummer, vind ik.

That was absolutely stunning! That performance was nothing short of heroic.

The lead guitar on Over The Hills And Far Away and Heartbreaker was stellar. Pure, and total genius.

Does anybody realize how difficult that is? Not only was it nailed, but considering where this happened, with very little tech support, and sound mixing, this has to be one of the finest displays of musical virtuosity ever.

www.youtube.com/watch?v=wLstB6QqunU&a...

Waarom Tinder niet werkt:

www.youtube.com/watch?v=hibzLHf1FLE&a...