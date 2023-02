"De voortvluchtige tbs'er Sherwin Benshmin W. is in Spanje aangehouden. Een gespecialiseerd team uit Nederland en Spanje spoorde de man op in de omgeving van de zuidoostelijke stad Murcia. Daar werd hij ook opgepakt, meldt het Openbaar Ministerie."

En dit is je punt? Sherwin W.? Sorry hoor. Maar er zijn zoveel dingen om over te schrijven die meer moeite kosten, maar meer resultaat hebben dan dit gedoe over helemaal niets.

Praat dan over de kosten. Dat we deze gek beter in Marokko kunnen hadden laten tezamen met alle andere 8000 vermiste criminelen.

Serieus. Dit kan beter!