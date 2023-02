U wist het natuurlijk al wel maar De T. pakt uit met een stuk met de kop: 'Steeds meer piepjonge straatrovers: politie maakt zich zorgen'. VROEGER waren de criminelen gewoon een jaar of 40, en ze hadden oer-Hollandse namen, met een kleur of een dier als bijvoeglijk naamwoord. Zwarte Joop, Haring Arie. Toen kregen we de criminelen van rond de 30. De Hakkelaar, de Neus, of als je heel oud was: de Ouwe. Daarna kwamen we in de generatie mocro. Jonge, niets ontziende Marokkaanse cokegangsters van een jaar of 20. Vervolgens de drillrappers van Surinaamse of Antilliaanse origine - tieners nog. Tegenwoordig heb je, daar gaat het Telegraaf-stuk ook over, straatrovers en overvallers van 12-13-14-15 jaar. En in 2025 pleegt basisschoolleerling Bram (10) genocide. In 2027 is schoolkind Sem van 6 verantwoordelijk voor een bomaanslag op een bus in Purmerend. In 2030 schiet de 4-jarige Mees, een kleuter nog, 16 mensen dood in de Albert Heijn van Zaltbommel. En dan is het 2040 en dan wordt een juwelier beroofd door een bende van 1-jarigen, de Dreumesgrüppe. Ze heten allemaal Mohammed en Lucas. Ze overvallen juweliers en nemen in hun snelle Audi's niet alleen de buit mee, maar ook de juweliers, van wie ze de oren afsnijden in een loods in het Amsterdams havengebied. Kinderen van 1!! MARK RUTTE BEDANKT VOOR DEZE ONTWIKKELING