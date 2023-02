Stomme deugdisclaimer omdat het moet: neem gewoon geen fakkels of kaarsen mee naar een moreel beraad demootje tegen een D66'er die dagelijks bedreigd wordt. Obligaat complimentje omdat het kan: het is iN dEzE tIjDeN oprecht een beetje dapper om tussen boze, gedupeerde burgers te gaan staan. MAAR TERZAKE.

We hebben nog eens rustig gekeken naar wat beelden van het burgerberaad waar lezers van de Vlaamse kartelkranten en hersendode kijkers van de staatsomroep "intimidatie" of "bedreiging" in worden geacht te zien, maar dat is toch echt niet uit het totaalplaatje te halen. Kaag beweegt ongehinderd tussen boze boeren en burgers en knoopt knullige gesprekjes aan met mensen die hun onmacht met veel moeite onder woorden trachten te brengen. Kaag lijkt hun gemoed een beetje weg te willen wuiven, omdat het gevoel van de gedupeerden niet strookt met haar (politieke) realiteit. De lucht vult zich met wederzijds onbegrip en alles aan Kaag straalt een 'dank voor uw inbreng, doen we verder niks mee'-houding uit. Ergens refereert ze kort aan het brandgevaar van het kaarsje van een vrouw waarmee ze spreekt draagt, maar op geen enkele manier oogt ze bedreigd of geïntimeerd door de "fakkel".

Ondanks de merkbare boosheid en het onbegrip over het beleid, is er niemand die zich dreigend uit jegens Kaag. Desalniettemin mag ze dezelfde avond bij Gajes & Suffie op de NPO enorm het slachtoffer uithangen, waarbij twee opmerkelijke dingen gebeuren: Jeroen Pauw die tot Kaags grote verbazing vraag of de aanleiding van de brede afkeer die ze steeds ontmoet misschien ook een beetje bij haarzelf gezocht kan worden (nee natuurlijk niet, aldus Sieg), en haar eigen bewering dat Geert Wilders zijn persoonsbeveiliging eigenlijk wel een beetje aan zijn eigen korte rokje te danken heeft:

Wat een en ander nog gekker maakt, is een dag eerder dat zogenaamde "moreel beraad" van linksextremisten over de letterlijke vraag hoeveel jaar celstraf je bereid bent te riskeren voor geweldsplegingen uit naam van je religie het klimaat en dáárover belde alleen De T. nog een beetje rond over het wie, wat, waar, waarom en HOEZO DE FUCK KOMT ZOIETS OP DE AGENDA VAN EEN PRAATZAALTJE?

Onder de deelnemende organisaties waren Kamerleden en angehauchten van GroenLinks, Greenpeace, de Ikstinkzo Debielen en andere Postcodekanjers die publieke subsidie genieten en/of relatief brede steun krijgen in de media. Kaag liep geen gevaar. De grachtengordel, om die Zwijger-clubjes in een cliché te vatten, komen op ons bedreigender over dan een paar door onmacht gedreven agrarisch geoccupeerde doelwitten van D66. Nee, het is zoals gezegd niet slim om fakkels naar een demonstratie te dragen. Maar GroenLinks en D66 en de retoriek achter hun ideologische overtuigingen klinken als groterere bedreigingen dan Boerin Clara met den Brandende Kaars. Verhoudingen doen er toe, ook in deze kwestie, en een prominente exponent van de rijksoverheid die zich bij de staatsomroep als slachtoffer profileert tegenover individuele gedupeerden van het beleid van haar kabinet, komt sterk over als een opportunist die weet dat de mainstream media haar kant zullen kiezen.

Zodoende zagen we zowel bij de NPO als bij RTL de lijmtafels nóg eens over de onmacht van de onderlaag heen kotsen. Nederland is inderdaad geen gaaf land voor de mensen die het vuile werk opknappen. Zo er een hetze is, richt die zich tegen hen, met de technocratische Sigoïden als aanstichters. De Diepenheimers, die in hun retorische onmacht nog het meeste doen denken aan de inwoners van Oranje die Klaas Dijkhoff met de staart tussen de dikke BMW lieten afdruipen (en daarbij een onschuldige vrouw gewond achterliet), worden via de NOS door Kaag met de KKK vergeleken. Kan gewoon, onweersproken in de staatspers:

Maar wat de korterermijnduiding c.q. het door de media vertekende beeld van de situatie ook is: de langere voorspelling is dat de wegen tussen bestuurders en bestuurden alleen maar wijder uiteen zullen blijven lopen. Ditmaal was er geen enkele dreiging en vooralsnog schoot de politie wel op boeren, maar boeren niet op politici, edoch wellicht gaat het alsnog een keer fout. Zeker wanneer extreemgroenlinks openlijk, bijna trots zelfs, geweld overweegt - want hoezo zou die pendule niet inderdaad met hetzelfde gemak de andere kant op zwaaien? Temeer zolang de media de rode loper blijven uitrollen voor de zittende macht, zonder zich te bekommeren wie er door het beleid onder de voet gelopen worden.

De waarheid is datgene waar de meerderheid je mee weg laat komen. Maar zo waarheden subjectief zijn, kunnen meerderheden ook wisselen.

Navelstaarception dit