We zijn de beste! We zijn niet alleen de beste van Noord-Holland! We zijn ook de beste van Zuid-Holland. En we zijn de beste van Zeeland. We zijn de beste van Brabant. We zijn de beste van Limburg en we zijn de beste van Gelderland! We zijn de beste van Overijssel. We zijn de beste van Drenthe. We zijn de beste van Groningen en we zijn de beste van Friesland. We zijn de beste van Flevoland. We zijn de beste van Utrecht! Snert, de groene toverdrank voor koningen en goden, heeft een eigen WK. En het WK Snertkoken was wéér een Hollands soepje. "We hadden alleen een Surinaamse onder de deelnemers." Dus waren we ook de beste van Suriname! Maar: "Drie jaar geleden hadden we twee mensen uit Senegal." Nou, het scheelt ons allemaal niks. Niks. WK is WK, dan moeten die Franse Paturijnvreters maar meedoen als ze het zo goed weten. De wereldkampioen snertkoken is Michel Rekers uit Koedijk. DE BESTE VAN DE WERELD.