CDA-ers hebben altijd wel ergens een rattenlijntje ( en.wikipedia.org/wiki/Ratlines_(World...) ) die hen hoog en droog houdt. Kent u Camiel Eurlings nog? Zit alweer enige jaartjes comfortabel manager te wezen bij Van Lanschot Bankiers te Maastricht. Uiteraard mét extraveel batswijven op zijn wekelijkse business classvluchten, want ze beheren aardig wat Antilliaanse portefeuilles.

En zaakjes zoals het 'euveltje' rondom Sywert van Lienden worden wat ambivalent weggeveegd want 'in onderzoek' en 'nu niet meer aan de orde'.

En dan natuurlijk die zaadvlek uit Groningen, Henk Bleker, die gedurende zijn twee jaren dat hij als Stas van o.a. landbouw een deel van de agrarische milieuwetgeving totaal mocht verknippen waardoor het zoeken naar een oplossing voor stikstofproblemen van boeren nog ruim 15 jaar gaat duren, zo niet nog langer.

En... wat dacht u nog van Ernst Hirsch Ballin? Die pratende poliep die reeds in de jaren '90 mocht ophoepelen rondom een opzettelijk 'misgelopen' drugsdeal van de wouten, en ruim tien jaar later weer vrolijk fluitend -wel zonder snor- de Nederlander kwam belasten met een totale privacy-ontwrichtende beleidsvoering. Ballin wist een groot aantal cabaretiers en cartoonisten weer de kast in te jagen, nog vóórdat de Moslims dat deden. Respect.

En over dat laatste is volgens mij al genoeg geroepen als we de meest stijve premier ooit proberen te memoreren. Verder dan dat skateboard-ongeluk kom ik dan ook niet.

Vrolijk carnaval, beste seedeejahers! Op naar de nul zetels!!!