@Bigi Bana Boy | 20-02-23 | 09:14: Nou nou nou, Bigi, zo ken ik je niet. Is het dom? Ja, maar alleen als je je zorgen maakt over wat 'de andere kant' allemaal aan sociaal huilkapitaal opdoet - zo'n Huge de Jonge-overweging: 'Dit speelt Wilders in de kaart!' Oh really?

Is het illegaal daarentegen (jij vindt van wel, kennelijk)? Dat lijkt me echt heel erg moeilijk hard te maken. Een stil protest met wat fakkels: misschien dat de lokale wouten de mensen op het brandgevaar zouden kunnen wijzen. Het probleem is: tegen de tijd dat dit in een wetboek staat, zijn er duizend andere vormen van symboliek geweest waaraan iemand zich weer gestoord heeft. Dan is het een hoed. Dan een waxinelichthouder. Dan een masker.

Plus: als je dit illegaal maakt, dan creeer je wel de indruk dat mevrouw Kaag speciaal is in wat zij storend vindt. Tot slot: hoge bomen enzo.