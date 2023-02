Nu dit weer: Vattenfall doet aangifte van geprojecteerde teksten op de Hemwegcentrale omdat 73 uit de nazikast gekomen FvD'ers elkaar in een digitale Führerbunker kapotpijpen als iemand weer zo dapper is geweest te klieren met een projectieapparaat. Zo'n laserprojector is voor een paar tientjes te koop bij Ali en we hoeven heus niet iedere poep en scheet van deze marginale kleuterklas in het nationale nieuws te smijten alsof antisemitisme welig tiert. Wat @Denkjewel zegt: we gaan ook niet iedere pleedeur in het uitgaansleven in het nieuws gooien omdat Freek88 met z'n Edding 8300 wat rabiate crack heeft gekalkt. Anyway, héél erg dapper hoor Vattenfall, je zou zeggen dat jullie andere dingen te doen hebben.