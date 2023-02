En vóór je het weet ben je aan het generaliseren. Dat moet je niet willen. Nee, zeg, zó ongenuanceerd. Zo zijn wij niet.

Alleen als we milieu een eeuwtje doorrekenen naar 2100 en verder, dán weten we alles precies. Maar goed, dat zijn ook 'scenario's' met een (zelf bedachte) 'kans'. Dat laatste laten we weg. Het zijn gewoon de beste schattingen die we hebben roept IPCC e.c. en 'science is sttled'. Dan wél. En dat is goed genoeg om de hele maatschappij ondersteboven te keren.

Misschien mogen we dan wél ietsiepietsie zeggen over hier en nu: bijvoorbeeld dat de kans volgens ons dadervoorspellingsmodel voor 99,9% een Marokkaan is omdat nagenoeg iedereen die totnutoe werd veroordeeld aan die kwalificatie voldeed? Dat is inderdaad geen 100%, terecht, het gaat om een nieuw feit, en iedereen die niet is veroordeeld is onschuldig. Nu ja: iedereen die niet voor deze misdaad is veroordeeld is onschuldig aan deze misdaad. Anders loop je de kans dat menigeen een strafblad blijkt te hebben en dan veroordelen we die al voordat de rechter heeft gesproken en dat willen we niet.

Ik merk het allemaal maar op. Zo een computermodel, zou dat etnisch profileren of heet het dan wél gewoon logica?