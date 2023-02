Ja hoor. Het staat er echt. 19,98 voor een kratje Freddies bij de Appie. TWINTIG EURO! Geen wonder dat Heineken miljardenwinsten maakt. Teringjantje, nog maar een paar jaar geleden waren de kratjes opdrinkbier 7,50 & deden we er zes in het karretje, net zo makkelijk. Was je weer klaar voor een maand. Volgens CBS-cijfers (niet heel betrouwbaar) is bier in een jaar tijd 10 procent duurder geworden. En het einde van de prijsverhogingen is nog niet in zicht. DOE ER WAT AAN, DEN HAAG! Het is vijf voor twaalf. How about PRIJSPLAFONDS, BTW-VERLAGINGS, SUBSIDIEBIER en BIERBANKEN voor de allerarmsten. Gegarandeerd WINST bij PS2023. Kom maar door met die politieke proefballonnetjes!