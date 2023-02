Roxane van Iperen vergaarde alhier ooit enige hilariteit als klimaatklagende Lada-rijder en werd, als bosvillabewoner in het hart van well-to-do media-rechts, ook nog wel eens weggewuifd om haar retorische yogapose over het fopfenomeen “wellness-rechts”, maar ze is natuurlijk het (internationaal) bekendst als auteur van ‘t Hooge Nest, over de (oorlogs- en onderduik-) geschiedenis van haar eigen voornoemde villa in de bossen van Naarden. Tot zover onze literatuurlijst, nu even over de hare. Al in september 2021 tikte de verkoop de 200k aan, werd het boek internationaal vertaald & verkocht en stond het in de NYT bestsellerlijst. In november van dat jaar viel het een literair journaliste op dat Van Iperen een belangrijke bron áchter haar boekenkast verborgen leek te hebben. Ondanks dat zelfs Joop het eind 2021 terloops optekende uit de pen van een oud-NOS--baas (“Ze verwijt van Iperen een belangrijke bron voor haar verhaal, Eberhard Rebling, te hebben weggemoffeld, omdat ‘twee joods verzetszussen’ het beter doen dan een goede Duitser. Ik deel haar kritiek”), kwam Van Iperen licht weg met de wuiving dat ze die kritiek “naast zich neerlegt”.

Mag hoor, maar voelt niet bevredigend. Dus dit weekend hebben de kwapoetsen van Propria Cures hun leesachterstand van literatuurkrantje Argus ingelopen en opnieuw de vraag opgeworpen of Roxane van Iperen ten onrechte als uitvinder van de balpen wordt gevierd. Ondanks dat ze - zo dicteert de literaire beschaving ons te melden - natuurlijk bij de verbouwing van haar onderduikersvilla zélf op allerlei historische bronnen & relikwieën uit het oorlogsverleden van haar Naarder wellnesswoning is gestuit die de basis van haar boek vormen, is er dus een eerder historisch document van Goeie Duitser Berhard Rebling[1], getiteld Sag nie, du gehst den letzten Weg, dat kennelijk verrassend veel citaten bevat die met verbazend weinig bronverwijzing ook in Van Iperens epos gekopieerd zijn.

We leggen het maar even naast u neer.