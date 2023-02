Binnenkort nergens meer te zien in Nederland: orchideeën. Dankzij een draadje in 6 delen van Geesje Rotgers. Want als je acute orchidee hebt, dan heb je een probleem. Want dan komen Christianne van der Wal, Tjeerd de Groot, Johan Vollenbroek, Marjan Minnesma, Katja Herbers, Georgina Verbaan en dat Parool-mokkel uit dat meertje subiet alle bedrijven in de wijde omtrek (10 kilometer) woestaantrekkelijk onteigenen. Zeg daarom NEE tegen ORCHIDEE. Download de superhandige ORCHIDEEENPOSTER (pdf) en DOE MEE met de War on Orchidee, want anders houden we geen natuurboer meer over. Doe het voor de (klein)kinderen!